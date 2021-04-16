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أخبار محلية > بالفيديو.. موقف عجيب حدث مع الخطاط “عثمان طه” أثناء كتابته للمصحف.. وهذه الآيات جعلته يرتجف
16/04/2021   4:14 م

بالفيديو.. موقف عجيب حدث مع الخطاط “عثمان طه” أثناء كتابته للمصحف.. وهذه الآيات جعلته يرتجف

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وصف خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد، عثمان طه، الشعور الذي ينتابه عندما كان يكتب يبده آيات القرآن الكريم، كما استذكر موقفًا عجيبًا حدث أثناء عمله في كتابة القرآن.

وذكر، خلال لقاء جمعه مع مشهور سناب شات، عبد الرحمن المطيري، أنه يقوم أثناء كتابة المصحف بغلق الباب، وعدم السماح لأي أحد بدخول الغرفة.

وأضاف أنه عندما يمر على آيات النعيم في القرآن الكريم كان يشعر بالسعادة، وعندما يمر بالآيات القرآنية التي تتحدث عن الجحيم كانت يديه ترجف، ونفسه تنقبض، لذلك كان يبادر في كتابتها بسرعة.وفق “أخبار 24”.

وروى “طه” موقفًا عجيبًا حدث له عندما كان يقوم بكتابة المصحف، موضحًا أنه في إحدى المرات التي هم فيها بالكتابة لم يعمل القلم معه مع أن القلم كان سليمًا ولا يوجد به أي شيء يمنعه من الكتابة، وبعد لحظات تذكر أنه أنقض وضوءه، فذهب وتوضأ وبعدها اشتغل القلم معه.

بالفيديو.. موقف عجيب حدث مع الخطاط “عثمان طه” أثناء كتابته للمصحف.. وهذه الآيات جعلته يرتجف

أخبار محلية
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