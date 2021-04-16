بالفيديو والصور.. الهلال يسقط في فخ التعادل أمام أجمك بمستهل مشواره لاستعادة لقب آسيا

تعادل فريق الهلال أمام نظيره أجمك الأوزبكي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأنهى الهلال الشوط الأول بالتقدم بهدفين لهدف، بعدما كان أجمك قد سجل هدفا مبكرا في الدقيقة 11.
ودخل الهلال للمباراة بتشكيل مكون من:
“عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو، ياسر الشهراني، جوميز، كاريلو، هيون سو، هتان باهبري، محمد كنو”.
وعلى عكس مجريات بداية المباراة، سجل أجمك هدف التقدمّ عن طريق زافار بولفونوف بعد خطأ كارثي من عبدالله المعيوف.
وفي الدقيقة 27، تمكن فريق الهلال من إدراك التعادل، بعدما سجل لاعب أجمك رحمانوف بالخطأ في مرماه.
وتقدم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 36، عن طريق اللاعب لوسيانو فييتو بعد متابعة من داخل منطقة الجزاء.
وقرر مدرب الهلال روجيرو ميكالي الدفع باللاعب فواز الطريس في الدقيقة 63 بدلا من صاحب الهدف الثاني للهلال لوسيانو فييتو الذي خرج مصابًا.
وفي الدقيقة 70، تمكن أجمك من إدراك التعادل عن طريق اللاعب سنجار شاخميدوف، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها لهدف في الوقت الذي فشل الحارس المعيوف في إبعادها.
ومع حلول الدقيقة 75، قرر مدرب الهلال الدفع بالثنائي ناصر الدوسري وصالح الشهري بدلا من هتان باهبري وكاريلو، وفي الدقيقة 82 خرج اللاعب هيون سو ودخل بدلا منه محمد جحفلي، أعقبه دخول أمير كردي كبديل لزميله محمد البريك.
وبتلك النتيجة، حصد الهلال أول نقطة في مستهل مشوار الفريق لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا الذي لم يستطع تحقيقه في العام الماضي.
وتضم مجموعة الهلال بدوري أبطال آسيا، كلا من أجمك الأوزبكي، وشباب أهلي دبي الإماراتي، والاستقلال الإيراني.
وفق “أخبار 24”.