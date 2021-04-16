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اخبار رياضية > مدرب الاستقلال: الفوز على الأهلي مجرد بداية
16/04/2021   4:13 م

مدرب الاستقلال: الفوز على الأهلي مجرد بداية

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أعرب مدرب فريق الاستقلال الإيراني، فرهاد مجيدي عن سعادته البالغة بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون والفوز على الأهلي بنتيجة 5-2 في المواجهة التي جمعهتما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

واكد مجيدي أنه فريقه درس الأهلي بشكل جيد وكانت النتيجة مستحقة، وأنه فخور بما قدمه اللاعبين الذين قاموا بواجبهم في المباراة.

وأضاف المدرب الإيراني، أنه سيطوي صفحة الأهلي وسيركز على ما هو قادم من مباريات، مشيراً إلى أنها كانت البداية فقط ولا يمكن التنبؤ بناء على هذا الانتصار ما سيكون عليه الحال في المستقبل.وفق “أخبار 24”.

ويواجه الاستقلال نظيره الشرطة العراقي، يوم الأحد المقبل في حين يلاقي الأهلي نظيره الدحيل القطري في اليوم ذاته.

مدرب الاستقلال: الفوز على الأهلي مجرد بداية

اخبار رياضية
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