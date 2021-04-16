توجيهات للأندية للتعاقد مع شركات لتنظيم دخول الجماهير إلى الملاعب

ذكرت مصادر أن وزارة الرياضة، وجهت جميع الأندية بضرورة التعاقد مع شركات لتولي مهام تنظيم دخول الجماهير إلى الملاعب، حيث من المقرر أن يتاح عقب عيد الفطر المبارك حضور 40% من الجماهير للمباريات.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “الرياضية” إن الوزارة أرسلت خطابات عاجلة للأندية خلال الأيام الماضية، للشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع شركات مشغلة لتنظيم الدخول والخروج، وترتيب أماكن الجلوس بوضع علامات تضمن التباعد بين الحضور.
وكانت الوزارة سمحت في مارس الماضي للمحصنين من الجماهير بحضور مباراة منتخبي السعودية وفلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بشكل استثنائي، على أن يتم السماح بحضور 40% من الجماهير للمباريات بدءًا من 17 مايو المقبل.