أول قرار من “مينيز” قبل مواجهة النصر والسد

أفادت مصادر، باتخاذ المدير الفني الجديد لنادي النصر، البرازيلي مانو مينيز قراراً هاماً قبل مواجهة فريقه المرتقبة، امام السد القطري، غدا (السبت) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقرر مانو مينيز وفقاً لـ”الاقتصادية” تثبيت تشكيل الفريق وعدم إجراء تغييرات كبيرة على التشكيل الذي خاض مواجهة الوحدات الأردني ضمن الجولة الأولى والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وأضافت المصادر، أن قرار مينيز بعدم تغيير تشكيل النصر، يأتي بسبب ضيق الوقت والتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين بشكل أكبر في المباراة المقبلة.
وكان مانو مينيز قد تولى تدريب النصر، منذ أيام قليلة خلفاً للمدرب الكرواتي الين هورفات، الذي رحل عقب الخسارة بنتيجة 3-2 أمام ضمك بدوري المحترفين.