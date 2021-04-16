أول تعليق من السومة بعد سقوط الأهلي بخماسية

أعرب مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة عن أسفه الشديد عقب الخسارة القاسية على يد الاستقلال الإيراني، بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأكد السومة عقب المباراة أنه لا يعلم ماذا يحدث للفريق، مؤكداً أن مازال هناك خمس مباريات والفرصة مازالت متاحة للتعويض.
واضاف السومة أنه هناك حالات بالمباراة حدثت خصوصا الشوط الثاني ، سيعمل المدرب على شرحها حيث طلب من اللاعبين أن يرفعوا رؤوسهم وأنها مباراة وانتهت.
وشدد عمر السومة على حتمية جلوس اللاعبين مع بعضهم والبحث عن حلول لتعود الانتصارات للفريق.
وبهذه النتيجة تساوى الاستقلال مع الدحيل القطري في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الأهلي والشرطة العراقي في المركزين الثاني والثالث بدون نقاط.وفق “أخبار 24”.