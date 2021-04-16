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أخبار محلية > شاهد.. كيف تحوّل المملكة أجهزتك الإلكترونية والكهربائية الخردة إلى ذهب
16/04/2021   10:13 م

شاهد.. كيف تحوّل المملكة أجهزتك الإلكترونية والكهربائية الخردة إلى ذهب

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لا يدرك الكثيرون أن نفايات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية غير المرغوب فيها والتي يتم التخلص منها في القمامة، يمكن إعادة تدويرها وتحويلها إلى ثروات ينتج منها معادن مثل الذهب والفضة والنحاس والألومنيوم.

ورصد الإعلامي أحمد الشقيري، عبر برنامج “سين” المذاع على قناة “MBC1″، اليوم (الجمعة)، كيف تتم عملية تدوير الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالمنازل والشركات من خلال شركة تدوير البيئة الأهلية، المتخصصة في مجال تدوير الأجهزة الإلكترونية.

وقال العضو المنتدب في الشركة ناصر الذويب، إن كل شيء في البيت من الممكن إعادة تدويره، مثل أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر وأجهزة البصمة وغيرها.

وأشار الشقيري إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين عداد كهرباء يخرج منها بلاستيك وألومونيوم ونحاس وحديد، مضيفًا أن المكيفات يتم تدوير أكثر من ألفي طن منها سنويا.

وأوضح أحد العاملين بالشركة أن عملية التدوير تبدأ بالفرز، حيث تدخل القطع الكبيرة من الأجهزة لمرحلة الفرن، لافتًا إلى أنه بعد الفرز يتم فصل البلاستيك عن المعادن الأخرى، مؤكدًا أن شركات التدوير تنافس المناجم، لأن المعدن في الأصل يُستخرج من المنجم.وفق “أخبار 24”.

وأشار الشقيري إلى أن المخلفات الخارجة من تلك الأجهزة هي ثروات، موضحًا أن بقايا تلك الأجهزة التي تتحول إلى سبائك ذهب تُصدر إلى اليابان وبلجيكا، ويُصدر النحاس إلى بلدان مثل ألمانيا وبولندا، أما الألومنيوم فيُصدّر إلى الهند وكوريا الجنوبية.

شاهد.. كيف تحوّل المملكة أجهزتك الإلكترونية والكهربائية الخردة إلى ذهب

أخبار محلية
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