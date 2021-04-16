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أخبار محلية > اشتراه قبل شهرين.. أحد أقرباء ضحية الأسد يروي لحظات الافتراس
16/04/2021   10:16 م

اشتراه قبل شهرين.. أحد أقرباء ضحية الأسد يروي لحظات الافتراس

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كشف أحد أقارب الشاب الذي افترسه الأسد الذي يربيه، تفاصيل جديدة عن الواقعة التي حدثت في استراحة بحي السلي شرق الرياض.

وأوضح، بحسب “العربية نت” أن الضحية يهوى تربية الحيوانات المفترسة منذ 5 سنوات، واقتنى الأسد قبل شهرين بعد شرائه من أحد أصدقائه، وظل باستمرار يدربه ويطعمه.

وأشار إلى أنه في فجر يوم أمس الخميس كان الضحية يلعب مع الأسد ويطعمه، ومن ثم تفاجأ بهجومه عليه، مضيفاً أن الراحل حاول التخلص من الحيوان، ولكن لم يستطِع، بعدما هجم عليه في رقبته.

وبين أن عمال الاستراحة بعدما سمعوا صراخ القتيل، هرعوا إليه وحاولوا تخليصه من أنياب الأسد من خلال ضربه، ولكن دون جدوى، لتتدخل الشرطة بعد إبلاغهم بالحادث وتطلق النار على الأسد وتقتله.

 من موقع حادث "قتيل أسد الرياض"

اشتراه قبل شهرين.. أحد أقرباء ضحية الأسد يروي لحظات الافتراس

أخبار محلية
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