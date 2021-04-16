“الشؤون الإسلامية” تغلق 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، 12 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 68 يوماً إلى 610 مساجد، فُتح 590 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.
وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة، أربعة في منطقة الرياض، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة جازان ومسجد واحد في كلٍ من منطقة تبوك ومنطقة الحدود الشمالية.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجدا: أربعة بمنطقة تبوك، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. وفق “أخبار 24”.