خلال ساعات قليلة.. تبرعات الأعمال الخیریة عبر “إحسان” تتجاوز 150 مليون ريال

تجاوزت التبرعات التي أعلنت عنها بعض الجهات لمنصة “إحسان” التي تم إطلاقھا كبوابة تقنیة متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتھا، الـ150 مليون ريال.
وتفاعلت جهات خاصة وشركات مع الحملة؛ حيث أعلنت عن تبرعها بمبالغ مالية كبيرة لها.
وقدم وقف “سليمان الراجحي” مبلغ 40 مليون ريال للحملة، كما أعلنت أوقاف “محمد الراجحي” الخيرية التبرع بمبلغ 25 مليون ريال.
من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات السعودية التبرع بـ10 ملايين ريال، وشركة “أرامكو” بـ15 مليون ريال إلى المنصة.
وكان خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان، قد قدم تبرعاً بمبلغ 20 ملیون ریال للمنصة، كما قدم ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان تبرعاً بمبلغ 10 ملايين ريال. وفق “أخبار 24”.