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أخبار محلية > دراسة تُحذر من حمل الغبار لفيروس “كورونا” فترة تصل إلى شهر
17/04/2021   4:43 ص

دراسة تُحذر من حمل الغبار لفيروس “كورونا” فترة تصل إلى شهر

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توصلت دراسة إلى نتيجة جديدة حول إمكانية بقاء فيروس “كورونا” لمدة تصل إلى شهر في الغبار، مبينةً أن جزيئات الفيروس الموجودة في الغبار قد تساعد على التنبؤ بتفشي المرض.  

وأوضحت الدراسة التي أعدّها باحثون بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن الحمض النووي الريبي للفيروس وهو جزء من مادته الوراثية، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى شهر في الغبار.  

وبيّنت أنه لا يمكن حالياً التأكيد على مسألة إمكانية نقل الغبار للفيروس إلى البشر، لكنه يمكن أن يوفر خياراً آخر لرصد تفشي المرض في مبانٍ محددة مثل المدارس. وفق “أخبار 24”. 

وعملت الدراسة على اختبار المسحات التي تم جمعها من الأسطح في بعض الغرف، ووجدوا مادة وراثية من كورونا في 97% من عينات الغبار الكبيرة، كما استمر وجود جزيئات الفيروس رغم القيام بأعمال التنظيف. 

دراسة تُحذر من حمل الغبار لفيروس “كورونا” فترة تصل إلى شهر

أخبار محلية
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