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أخبار محلية > طب وتداوي > 8 فوائد للجسم والعقل والقلب عند ممارسة المشي.. تعرّف عليها
17/04/2021   4:42 ص

8 فوائد للجسم والعقل والقلب عند ممارسة المشي.. تعرّف عليها

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تنعكس رياضة المشي على الإنسان بصورة إيجابية؛ نظرًا لآثاره وفوائده الهائلة على صحته ولياقته.  

وللمشي فوائد عديدة منها: الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني.  

ويؤدي إلى الحفاظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، وكذلك تخفيف القلق والاكتئاب، ويحقق مزاجًا أفضل.  

ويخفض المشي من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويحسّن أيضًا من التوازن وتدفق الدم في الجسم.  

ويساهم في تحقيق وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، ويعمل على حرق السعرات الحرارية، ويحافظ على عظام أقوى. 

8 فوائد للجسم والعقل والقلب عند ممارسة المشي.. تعرّف عليها

وفق “أخبار 24”.

8 فوائد للجسم والعقل والقلب عند ممارسة المشي.. تعرّف عليها

أخبار محلية, طب وتداوي
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