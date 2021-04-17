“توكلنا” يوضح مدى إمكانية السماح لمَن تلقى الجرعة الأولى للقاح “كورونا” بأداء العمرة

رد تطبيق “توكلنا” على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية السماح له بأداء العمرة، بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” قبل أيام قليلة.
وأوضح التطبيق، أن الحالة الصحية تكون “مُحصن جرعة أولى” أخضر غامق في “توكلنا” لمن لم يصب بالفيروس مسبقاً وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى.
ولفت إلى أن تلك الحالة تستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة بالمملكة.
جدير بالذكر أن “توكلنا” كان قد أكد في وقت سابق أن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته مُحصّن، أو مُحصّن جرعة أولى، أو مُحصّن متعافٍ. وفق “أخبار 24”.