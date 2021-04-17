شاهد.. طاهيات "الحدود الشمالية" يتنافسن بالمأكولات الرمضانية الشعبية

تشترك مناطق المملكة المختلفة في تقديم المأكولات الرمضانية الشعبية، وتتميز في طرق عملها، ومنها منطقة الحدود الشمالية، بالمرقوق والمطازيز والشوربة والجريش بالإضافة للفطائر وغيرها.
وفتح السوق الشعبي بمدينة عرعر أبوابه للطاهيات في هذا الشهر الفضيل، لبيع منتجاتهن من هذه الأكلات بما يتوافق مع ضوابط وشروط الصحة والبيئة، إضافة للطاهيات في المنازل، اللائي حققن شهرة واسعة بجودة الأكل.
وعبّرت الطاهيات عن سعادتهن ببيع الأكلات الشعبية مع مردود مالي جيد منذ بداية رمضان، حيث يتنافسن في عرض منتجاتهن، التي تتميز بنكهة معينة.
وفق “أخبار 24”.