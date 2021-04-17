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أخبار المناطق > يواجهون السجن أو غرامة 200 ألف ريال.. ضبط 7 مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بالشرقية
17/04/2021   4:42 ص

يواجهون السجن أو غرامة 200 ألف ريال.. ضبط 7 مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بالشرقية

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ضبطت شرطة المنطقة الشرقية 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يُعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة. 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم محمد الشهري، أنه، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المخالفين بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخبر، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. 

ونصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.  وفق “أخبار 24”.

يواجهون السجن أو غرامة 200 ألف ريال.. ضبط 7 مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بالشرقية

أخبار المناطق
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