رئيس “سدايا”: لجنة شرعية تشرف على التبرعات في “إحسان”.. والمفتي يوجه رسالة لذوي الثروة

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبدالله الغامدي، أن هناك لجنة شرعية تشرف على جميع التبرعات في منصة “إحسان”، يرأسها المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مطلق.
وأضاف، خلال إطلاق حملة “إحسان” لدعم العمل الخيري في المملكة، اليوم (الجمعة)، أن المنصة سعت لأعلى درجات الحوكمة، وضبط جميع العمليات من الناحية الشرعية والمؤسساتية، مشيرًا إلى أنه لا تتم إجازة أي عملية في منصة “إحسان” قبل اعتمادها من قبل اللجنة الشرعية.
ولفت إلى حرص الهيئة على رفع مستوى الحوكمة لأعلى درجة ممكنة، من خلال تشكيل لجنة إشرافية من 11 جهة ووزارة حكومية منها: وزارة الموارد البشرية، والداخلية، والبلديات، والتجارة، وجهات عديدة تشرف مباشرة على نموذج الحوكمة في منصة إحسان لرفع درجة الشفافية. وفق “أخبار 24”.
من جهته أكد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن الله تعالى أمر ذوي الثروة والغنى ببذل أموالهم لذوي الحاجة والفاقة.
وأضاف أن منصة إحسان هدفها نشر ثقافة التبرع وتطوير العمل الخيري، مشددًا على أن الهيئات والجمعيات الخيرية كانت بحاجة إلى تنظيم وتنسيق، وأن المنصة توحد الجهود لتعزيز التعاون بين القطاعات في المجتمع.
فيديو | رئيس #سدايا: لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة #إحسان#الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري#الإخبارية pic.twitter.com/OEjDq5rEkQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2021