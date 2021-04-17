خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال وولي العهد بـ10 ملايين للأعمال الخيرية عبر “إحسان”

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تبرعًا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.
كما قدّم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تبرعًا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.
ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله الغامدي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على هذا التبرع السخي، الذي يؤكد اهتمام قيادة الدولة بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت جُبلت عليه، ونبراس يُقتدى به.
كما رفع شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الأمير محمد بن سلمان، على ما حظيت به منصة إحسان من دعم كبير واهتمام مباشر منه، امتدادًا لحرصه على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أدائه ودعم المبادرات الإنسانية خدمةً لإنسان المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأكد الغامدي أن المملكة لطالما احتلت موقع الريادة العالمية في مجال العمل الخيري، وأن اهتمامها بهذا المجال يعود إلى عهد الملك المؤسس وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، حيث مرّ العمل الخيري بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان.