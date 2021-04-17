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أخبار محلية > في مشهد ساخر.. خالد الفراج يتقمص شخصية داود الشريان في “تحدي العائلات”
17/04/2021   4:41 ص

في مشهد ساخر.. خالد الفراج يتقمص شخصية داود الشريان في “تحدي العائلات”

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تقمص الفنان الكوميدي خالد الفراج شخصية الإعلامي داود الشريان، مقدم برنامج “تحدي العائلات”.

وقام الفراج بتقليد “الشريان” بطريقة كوميدية ساخرة، ضمن حلقة اليوم (الجمعة)، من برنامج “استديو 21″، المُذاع على قناة “1MBC”.

وفي مشهد من البرنامج يحاكي إحدى حلقات برنامج “تحدي العائلات”، وجه الفراج أسئلة لمتسابقَين؛ رجل وامرأة أرملة، وبدا الفراج أكثر انحيازا للمتسابقة، بالرغم من الإجابات الصحيحة للمتسابق الرجل. وفق “أخبار 24”.

وفي نهاية الحلقة أعلن الفراج فوز المرأة بالمسابقة، قبل أن يظهر رجل متقدم في العمر ادعت المتسابقة أنه ابنها الصغير، ويتراجع الفراج معلنًا فوز المتسابق الآخر، في مشهد كوميدي ساخر.

في مشهد ساخر.. خالد الفراج يتقمص شخصية داود الشريان في “تحدي العائلات”

أخبار محلية
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