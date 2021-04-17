“وطني الثاني”.. شيف ياباني يحكي تجربته خلال 5 سنوات بالمملكة وهذا ما قاله عن السعوديين

روى الشيف الياباني تاكي ساتو تجربته خلال 5 سنوات قضاها في المملكة، للعمل كشيف يقدم المأكولات اليابانية للشعب السعودي.
وأوضح في لقاءٍ له عبر برنامج “تجربة فريدة” على قناة “SBC”، أن لديه خبرة في الطهي، حيث سبق وعمل في نيويورك بالولايات المتحدة، ومدينتي دبي وأبو ظبي بالإمارات، وكذلك إبيزا الإسبانية، وحاليا في العاصمة الرياض.
وأشار إلى أنه يقوم بطهي المأكولات اليابانية في المملكة، مؤكدًا أن الخضروات الطازجة الجيدة ضرورية في مطبخه، حيث يزور المتاجر المحلية للحصول على مكونات طازجة وجيدة لزواره السعوديين.
وعن انتقاله للمملكة أوضح أن صاحب أحد المطاعم تعرف عليه، وقرر بعدها الانتقال إلى الرياض، مؤكدا أنه خلال 5 سنوات قضايا في المملكة أحبها كثيرا ويعتبرها وطنه الثاني، وأنه بدأ في التحدث عن جمال المملكة وطيبة سكانها إلى الشعب الياباني. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أصدقاءه السعوديين شديدو الطيبة وأن شعب المملكة كريم، وأنه وجد عددًا من الأصدقاء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينظمون رحلات مثل النزهات ورحلات مشي وحفلات الشواء الليلية في الصحراء.
#تجربة_فريدة | تاكي ساتو – شيف ياباني: أصدقائي السعوديون شديدوا الطيبة وهم شعب كريم. 🇸🇦🇯🇵#رمضان_عندنا pic.twitter.com/7I296AisbU
— SBC channel (@SBC_Channel) April 16, 2021
#تجربة_فريدة | تاكي ساتو – شيف ياباني: اللحم الحلال ذو مظهر جميل جدًا، وكذلك مكون أساسي في مأكولاتي اليابانية من أجل الشعب السعودي 🇸🇦🇯🇵#رمضان_عندنا pic.twitter.com/VCz5ZlOSQU
— SBC channel (@SBC_Channel) April 16, 2021