الملح هو أحد التوابل المهمة للطعام، ويتكون من الصوديوم بنسبة 40%، وتحتوي الأطعمة غير المصنعة على نسبة منخفضة منه، وهو يساعد على استرخاء العضلات وتقلصها، وتحريك النبضات العصبية، ويوازن المعادن والمياه التي نتناولها.
1- ما الكمية التي تحتاجها؟
يحتاج الجسم لكمية قليلة من الصوديوم، حوالي 1.5 جرام يوميا، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح للسكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الـدم، لكن كيف تعرف أنك تتناول الكثير من الملح؟.
2- انتفاخ البطن
يشير انتفاخ المعدة إلى الإفراط في تناول الملح، والذي يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه في الجسم، فعليك ألا تتناول الأطعمة المالحة الغنية بالصوديوم، والتي توجد في الساندوتشات والبيتزا والخبز والحساء المعلب.
3- ضغط الـدم المرتفع
هناك العديد من الأسباب للمعاناة من ارتفاع ضغط الـدم، وقد يكون أحدها زيادة الصوديوم في الطعام، حيث يحدث التغيير في ضغط الـدم من خلال الكليتين، اللتين تتأثران سلبا من صعوبة التخلص من السوائل التي لا تحتاجان إليها، ولذا يرتفع ضغط الـدم.
4- تورم الأطراف
قد يكون تورم الأطراف علامة على وجود الكثير من الصوديوم في الجسم، مع احتمال تورم الوجه واليدين والقدمين والكاحلين، فإذا حـدث ذلك، بشكل أكثر من المعتاد، راجع كمية الملح الذي تتناولها.
5- الشعور بالعطش الشديد
إذا كنت تشعر بالعطش مؤخرًا، فقد يكون علامة على تناول الكثير من الملح، إذا كان ذلك صحيحا فستصاب بالجفاف، وسيقوم جسمك بسحب الماء من الخلايا، وتبدأ في الشعور بالعطش الشديد، اشرب كمية كبيرة من الماء، لإنعاش الخلايا.
6- زيادة الوزن
عندما يحتفظ الجسم بالماء يزداد الوزن، وإذا كنت تزيد بسرعة خلال أسبوع أو أيام، فقد يكون ذلك بسبب تناول الكثير من الملح، راجع الأطعمة التي تناولتها، وقلل ما تتناوله من ملح.
7- استخدام الحمام كثيرًا
قد يؤدي استهلاك الملح بكثرة إلى زيادة الحاجة لاستعمال الحمام، وقد يكون السبب ما ذُكر أعلاه من تسبب الملح في العطش الشديد، فتشرب المزيد من الماء.
8- الأرق
إذا كنت تأكل الكثير من الملح قبل النوم، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في نومك، يمكن أن تتراوح علامات زيادة الملح بين النوم المضطرب إلى الاستيقاظ كثيرًا في الليل، وعدم الشعور بالراحة في الصباح.
9- الشعور بالوهن وألـم المعدة
عندما يزيد الملح في الـدم يتدفق الماء من الخلايا إلى الـدم لتخفيف الملح، وتكون النتيجة الشعور بالضعف أكثر من المعتاد، مع شعور بالغثيان وألـم المعدة والإسهال، فعليك تقليل كمية الملح التي تستهلكها، وشرب الكثير من الماء.
10- التأثيرات طويلة المدى للإكثار من الملح
على الرغم من وجود الكثير من التأثيرات قصيرة المدى، فإن هناك أيضًا تأثيرات طويلة المدى لتناول الكثير من الملح، كزيادة فرص الإصابة بتضخم عضلة القلب، والصداع، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الـدم، وأمراض الكلى وحصواتها، وهشاشة العظام، وسرطان المعدة، والسكتة الدماغية.
11- كيف تقلل من الملح؟
للمساعدة في الحفاظ على مستوياتك الصحية تحت السيطرة، وللتقليل من الملح اختر اللحوم الطازجة بدلاً من المعلبة، وابتعد عن الخضراوات المجمدة التي تحتوي على توابل أو صلصات مضافة، وراجع محتوى الصوديوم في الأطعمة التي تشتريها، واختر البهارات والتوابل بدون صوديوم.
وفق “أخبار 24”.