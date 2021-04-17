“مينيز” يستقر على بديل “العبيد”.. وتغييرات في خط الوسط أمام “السد”

أفادت مصادر بأن المدير الفني البرازيلي لفريق النصر، مانو مينيز، سيعتمد على لاعبه علي لاجامي كظهير أيسر في مواجهة السد القطري بعد إصابة عبدالرحمن العبيد بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن المدير الفني للنصر، مينيز، سيُجري بعض التغييرات في خط وسط فريقه خلال المباراة بالاعتماد على سامي النجعي بدلًا من خالد الغنام، مع الدفع باللاعب عبد الفتاح عسيري في الوسط الأيسر.
ويلتقي نادي النصر، مساء اليوم (السبت)، نظيره السد القطري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.