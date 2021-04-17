ثلاثي “الهلال” يخضع لفحوصات طبية على موضع إصابتهم

خضع المحترف البيروفي في صفوف نادي الهلال، أندريه كاريلو وزميلاه الكوري الجنوبي جانج هيون سو والأرجنتيني لوسيانو فييتو لفحوصات طبية على موضع الإصابات التي لحقت بهم خلال مباراة فريقهم أمام نظيرهم الأوزبكي، أجمك.
وينتظر الجهاز الطبي بفريق الهلال، وفقاً لـ “الرياضية”، نتائج الفحوصات التي خضع لها اللاعبون؛ لتحديد البرامج العلاجية والتأهيلية اللازمة للاعبين الثلاثة.
وفي سياق متصل، فضّل المدير الفني البرازيلي للهلال، روجيرو ميكالي، عدم إجهاد اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة أجمك الماضية.
وتعادل فريق الهلال أمام نظيره أجمك الأوزبكي، مساء يوم الخميس الماضي، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.