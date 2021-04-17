الأحمدي: مواجهة الباطن كانت أصعب من الهلال

يرى لاعب الاتحاد كريم الأحمدي، أن مباراة فريقه أمام الباطن كانت أصعب من الهلال، في ظل قلة المساحات ولعب الخصم بطريقة دفاعية قوية.
وتعادل الاتحاد أمام الباطن، مساء الجمعة، بنتيجة 0-0، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الأحمدي في تصريحات بعد المباراة، إن لقاء الباطن كان أصعب من الهلال، لأن الفريق لعب بـ10 مدافعين خلف الكرة، مما جعل الهجوم أمراً صعباً على مدار الشوطين. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، وصل الاتحاد إلى 46 نقطة في المركز الثالث بعد تعادله ضد الباطن، بفارق نقطتين عن الهلال والشباب، مع لعبه مباراة أكثر.