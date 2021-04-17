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أخبار محلية > بمشاركة 3 وزارات.. “الصحة” تستعرض آخر مستجدات مواجهة “كورونا” في مؤتمر الغد
17/04/2021   11:50 م

بمشاركة 3 وزارات.. “الصحة” تستعرض آخر مستجدات مواجهة “كورونا” في مؤتمر الغد

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تنظم وزارة الصحة، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن أحدث مستجدات وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأعلنت الوزارة أن المتحدثين في المؤتمر هم: المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال عبدالمحسن الشلهوب، والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد.

ويتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات، أبرزها الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة، كما يتناول المتحدث الأمني إحصائيات ضبط المخالفات للإجراءات الاحترازية.

ويتحدث متحدث “الحج والعمرة” عن نموذج العمرة الآمنة، وقرار رفع الطاقة التشغيلية في رمضان، والفئات المسموح لها بالحصول على تصاريح العمرة والصلوات والزيارة، بالإضافة إلى المراكز المعتمدة لنقل المعتمرين إلى الحرم المكي الشريف، ومراكز “عناية” وخدماتها.

وزارة الصحة

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة 3 وزارات.. “الصحة” تستعرض آخر مستجدات مواجهة “كورونا” في مؤتمر الغد

أخبار محلية
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