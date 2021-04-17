غرامة 100 ألف وإبعاد المقيم.. “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم في جريمة تستر في ورشة نجارة بالخبر

شهَّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري، في إدارة وتشغيل ورشة نجارة بمحافظة الخُبر.
وتضمن حكم المحكمة الجزائية بالدمام تغريم المخالفَيْن 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
كما تضمنت إبعاد المتستَّر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين، حيث اتضح أن الطرفين وقعا اتفاقية تمنح المتستَّر عليه 30% من شراكة المنشأة، بمبلغ قدره 70 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.