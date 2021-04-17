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أخبار محلية > “سكني”: أكثر من 37 ألف أسرة استفادت من خياري “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال الربع الأول من العام
17/04/2021   11:47 م

“سكني”: أكثر من 37 ألف أسرة استفادت من خياري “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال الربع الأول من العام

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أعلن برنامج سكني أن أعداد الأسر المستفيدة من خياري “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني وصلت إلى ما يقرب من 38 ألف أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وأوضح البرنامج أن من بين المستفيدين 30 ألف أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم.

وأضاف أن هذا العدد يأتي ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، والبالغة 70 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها نحو 50 ألف أسرة سكنت منازلها حتى مارس الماضي. وفق “أخبار 24”.

“سكني”: أكثر من 37 ألف أسرة استفادت من خياري “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” خلال الربع الأول من العام

أخبار محلية
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