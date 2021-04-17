بالفيديو والصور.. النصر يضرب صفوف السد القطري بالثلاثة في دوري أبطال آسيا

نجح النصر في تحقيق الفوز على نظيره السد القطري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
سجل النصر هدفه الأول في الدقيقة (37) عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمدالله، من ركلة جزاء سددها المحترف المغربي قذيفة سكنت شباك فريق السد.
وسجل السد القطري هدف التعادل في الدقيقة (59) بعد تسديدة قوية من لاعبه سانتي كازورلا، من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء النصر، فشل جونز في التصدي لها.
وسجل النصر هدفه الثاني في المباراة، بالدقيقة (80) عن طريق اللاعب عبدالمجيد الصليهم، الذي دخل المباراة مكان عبدالفتاح عسيري.
ونجح فريق النصر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (90+4) عن طريق خالد الغنام، لينهي المباراة بثلاث نقاط لفريقه في ثاني مشواره بالبطولة الآسيوية. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز؛ يرتفع رصيد فريق النصر إلى 4 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية، فيما تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة في المركز الرابع.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية وسريعة بين الفريقين في أولى دقائق المباراة، وشهدت الدقيقة (3) محاولا من النصر من أجل تسجيل الهدف الأول مبكرًا.
وشهدت الدقيقة (13) خطأ من علي الحسن لاعب النصر بعد التدخل على أسد الله قمبر، قبل أن تشهد الدقيقة (16) تسديدة من الإسباني سانتي كازورلا لاعب السد، ولكن تخرج إلى ركلة ركنية.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر علي لاجامي في الدقيقة (23) من زمن المباراة.
وفي الدقيقة (27) جاءت أخطر فرصة لفريق النصر بعد تسديدة قوية من محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله، ولكنها تعلو عن مرمى السد القطري. وفي الدقيقة (32) حصل على بيدرو ميغيل لاعب السد القطري على بطاقة صفراء.
وشهدت الدقيقة (56) بطاقة صفراء على محترف النصر اللاعب المغربي نور الدين امرابط، بعد التدخل على محمد الوعد لاعب السد القطري.
وفي الدقيقة (63) شهدت بطاقة صفراء على لاعب السد يوسف عبدالرزاق، بعد التدخل على لاعب النصر علي لاجامي، وبعدها بثلاث دقائق أجرى المدير الفني للنصر تبديلا بنزول خالد الغنام وخروج نور الدين أمرابط، ونزول عبدالمجيد الصليهم وخروج عبدالفتاح عسيري.
وشهدت الدقيقة (80) تبديلا لفريق السد بنزول تاباتا وخروج حسن الهيدوس، قبل أن يجري النصر تبديلا جديدا بنزول محمد مران، وخروج عبدالرزاق حمدالله.
🎥 | هدف #النصر الاول لـ عبدالرزاق #حمدالله #INSIDE 🔵🟡 | #النصر_السد pic.twitter.com/twpkqM4bdl
— انسايد النصر 🇸🇦 (@inside_nfc) April 17, 2021
سانتي كازورلا وهدف التعادل ضد النصر ..
يا روووووعة الهدف 😍😍👏🏻! #النصر_lلسد pic.twitter.com/iAgma6CiZL
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 17, 2021
#النصر_السد
هدف ثاني للعالمي
الصليهم 😍😍👏🏻👏🏻💛💛
يارب تكمل🙏🏼 pic.twitter.com/oqoO1QpI1j
— رمز النصر 💙17💛 (@a1ssde) April 17, 2021
هدف خالد الغنام 💛💛💛#النصر_lلسد pic.twitter.com/24htusITtQ
— انطوان (@An6oine) April 17, 2021