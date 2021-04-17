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اخبار رياضية > رد فعل غاضب من السد القطري تجاه الاتحاد الآسيوي بعد ركلة جزاء النصر
17/04/2021   11:37 م

رد فعل غاضب من السد القطري تجاه الاتحاد الآسيوي بعد ركلة جزاء النصر

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اعترض نادي السد القطري، على احتساب ركلة جزاء لصالح نظيره فريق النصر، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.

واحتسب حكم المباراة العراقي علي صباح عداي، ركلة جزاء للنصر، بعدما لمست الكرة يد مدافع نادي السد عبد الكريم حسن، وسددها لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

ورد الحساب الرسمي للسد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على تغريدة الاتحاد الآسيوي قائلاً: “‏من لمسة يد خارج منطقة الجزاء، احتسبت على إثرها ضربة جزاء غير صحيحة!!”. وفق “أخبار 24”.

رد فعل غاضب من السد القطري تجاه الاتحاد الآسيوي بعد ركلة جزاء النصر

اخبار رياضية
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