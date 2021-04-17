رد فعل غاضب من السد القطري تجاه الاتحاد الآسيوي بعد ركلة جزاء النصر

اعترض نادي السد القطري، على احتساب ركلة جزاء لصالح نظيره فريق النصر، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “مرسول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021.
واحتسب حكم المباراة العراقي علي صباح عداي، ركلة جزاء للنصر، بعدما لمست الكرة يد مدافع نادي السد عبد الكريم حسن، وسددها لاعب النصر عبد الرزاق حمدالله لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.
ورد الحساب الرسمي للسد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على تغريدة الاتحاد الآسيوي قائلاً: “من لمسة يد خارج منطقة الجزاء، احتسبت على إثرها ضربة جزاء غير صحيحة!!”. وفق “أخبار 24”.
من لمسة يد في خارج منطقة الجزاء احتسبت على اثرها ضربة جزاء غير صحيحة!!! https://t.co/SiXg5QzmbF
— 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 17, 2021