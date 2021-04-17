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اخبار رياضية > “المريسل” ينتقد فهد العتيبي بسبب النصر
17/04/2021   11:37 م

“المريسل” ينتقد فهد العتيبي بسبب النصر

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انتقد الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، المعلق الرياضي، فهد العتيبي، الذي يعلق على مباراة النصر والسد القطري، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وقال “المريسل”، خلال مباراة النصر والسد: “الزميل فهد العتيبي يقول أثناء تعليقه على مباراة النصر وlلسد أنه من الصعوبة أن يكون النصر بدون ألقاب هذا الموسم!”.

وأوضح “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ربما الزميل نسي أن النصر بطل السوبر لهذا الموسم بعد تغلبه على الهلال بثلاثية دون رد”. وفق “أخبار 24”.

وكان النصر تُوِّج بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب غريمه التقليدي الهلال؛ وذلك بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

“المريسل” ينتقد فهد العتيبي بسبب النصر

اخبار رياضية
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