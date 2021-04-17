شاهد.. كيف رد رئيس “أرامكو” الأسبق على برازيلية أرادت إحراجه في محاضرة بإحدى الجامعات

روى رئيس شركة أرامكو السعودية الأسبق، عبدالله جمعة، كيف رد على سؤال طالبة، في محاضرة له ألقاها في إحدى جامعات البرازيل، بعدما أرادت إحراجه أمام الحضور، بحديثها عن البترول والطاقة النظيفة وكيف غيرت رأيها واعتذرت له بعد رده عليها.
وقال، عبر برنامج “من الصفر” على mbc، إنه بعدما ألقى محاضرة في جامعة برازيلية، سألته طالبة تؤيد الطاقة النظيفة: “هل أنت سعيد بالعمل في شركة بترول؟”، فرد عليها بأنه بالفعل سعيد جدا، وأنه يشعر بذلك كل صباح عندما يتابع الحافلات التي تحمل الأولاد والبنات ضاحكين إلى المدارس، وهو يعلم أن الطاقة من البترول هي التي تحرك الحافلة.
وعدّد جمعة للطالبة مرات شعوره بالسعادة عند استخدام البترول في تدفئة الأطفال الخدج في المستشفيات، وتمكينها من زيارة أحبابها بركوب الطائرة التي تعمل بالبترول، وحتى ملابسها التي تسترها، والتي يدخل الزيت والغاز في 90% من صناعتها، مؤكدا لها أن “عمل شركتنا هو صناعة إسعاد البشر”.
وسأل جمعة المسؤولين الذين كانوا معه في رحلة العودة، لماذا نبرز الحديد وغيره كشعار للشركة؟، وقال إن شعارها يجب أن يكون “إسعاد البشر”، مشيرا إلى أن الطالبة البرازيلية جاءت إليه بعد المحاضرة معتذرة، ووعدته بأنها سوف تعمل لإسعاد البشر. وفق “أخبار 24”.
وعلق الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي الناصر بأن الطالبة أوضحت أنها أول مرة تسمع وصفا للبترول كما قاله “جمعة”، الذي أبرز الصورة الجميلة للطاقة المتولدة من البترول، ما جعلها ترى الجانب الإيجابي فيه، رغم تبنيها الدفاع عن الطاقة النظيفة.
#عبدالله_جمعة رئيس أرامكو السابق الذي حوّل النفط إلى “صناعة للسعادة”.. كيف رد على الفتاة البرازيلية التي أرادت إحراجه أمام الجميع
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— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 17, 2021