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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تجذب المغردين بتغريدة: جهزتوا الشنط؟
17/04/2021   11:47 م

“الخطوط السعودية” تجذب المغردين بتغريدة: جهزتوا الشنط؟

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تفاعل المغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل كبير مع تغريدة نشرتها الخطوط الجوية السعودية قالت فيها: “جهزتوا الشنط ؟”.

وجاءت تغريدات المتفاعلين بشكل فكاهي وطريف، حيث نشر الكثيرون صوراً لحقائب سفر، في إشارة إلى ترقبهم قرار رفع التعليق عن السفر.

ومن أبرز الردود نشر مغرد صورة لركاب في سلم طائرة متحرك وعلق قائلا: “حنا جاهزين من زمان جهزوا طيارتكم”، بينما بث آخر صورة لشخص نائم وإلى جواره ملابسه المخصصة للسفر”. وفق “أخبار 24”.

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية بحث برئاسة وزير النقل صالح الجاسر، الاستعدادات لعودة الرحلات الدولية الشهر المقبل.

“الخطوط السعودية” تجذب المغردين بتغريدة: جهزتوا الشنط؟

أخبار محلية
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