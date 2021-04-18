بيان من “صحة الرياض” بشأن واقعة حقنة اللقاح “الفارغة”.. وكيف تم التعامل معها

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ملابسات مقطع الفيديو المتداول لواقعة حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم.
وأوضحت أن تلك الواقعة حدثت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لإحدى الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، مبينةً أنه تم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.
وشددت على أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المُعتمدة من وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه تمت مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها. وفق “أخبار 24”.
وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر قيام ممارس صحي بإعطاء أحد المواطنين إبرة حقنة لقاح “كورونا”، قبل أن يُخرجها من ذراعه دون حقنه باللقاح.