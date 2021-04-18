ضبط 13 مصاباً بكورونا بجدة والطائف لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، ضبط 13 شخصاً مصاباً بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي جدة والطائف، إثر مخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي.
وأوضح المتحدث الإعلامي أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 13شخصًا بمحافظتي جدة والطائف بعد رصد مخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي رغم ثبوت إصابتهم بكورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
يشار إلى أن لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة. وفق “أخبار 24”.