شاهد.. تنقية الهواء وتعقيم صحن المطاف داخل المسجد الحرام بأجهزة حديثة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أجهزة مُخصصة لتنقية الهواء وتعقيم صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام.
وتعمل تلك الأجهزة الحديثة على تعقيم الأجواء والأسطح وجنبات المسجد الحرام يومياً قبل صلاة المغرب.
وتقوم تلك الأجهزة بعمليات تعقيم لكل جنبات المسجد الحرام دون أن تتسبب في الإصابة بحساسية، أو صدور أي روائح.
#فيديو🎥
أجهزة مخصصة لتنقية الهواء وتعقيم صحن المطاف وجنبات #المسجد_الحرام
عبر :@Saad_albogami_ pic.twitter.com/DVJK5jeeBH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2021
وفق “أخبار 24”.