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اخبار رياضية > ترتيب مجموعة النصر بعد انتهاء الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا
18/04/2021   1:48 م

ترتيب مجموعة النصر بعد انتهاء الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

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أُقيمت السبت، مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتي تضم فرق السد القطري والنصر، والوحدات الأردني وفولاد الإيراني.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا على نظيره السد القطري، بثلاثية مقابل هدف، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، كما خسر فريق الوحدات الأردني أمام فولاد الإيراني بهدف نظيف. وفق “أخبار 24”.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 كالتالي:

1- النصر: 4 نقاط.

2- فولاد الإيراني: 4 نقاط.

3- الوحدات الأردني: نقطة واحدة.

4- السد القطري: نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة النصر بعد انتهاء الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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