“الصليهم” يعلّق على اختياره رجل موقعة النصر والسد في دوري الأبطال

أعرب لاعب فريق النصر، عبدالمجيد الصليهم، عن سعادته باختياره أفضل لاعب في مواجهة فريقه أمام السد، مساء السبت، والتي انتهت بفوز الفريق الأصفر بثلاثية مقابل هدف.
وقال “الصليهم” في تصريحات بعد انتهاء المباراة: “أشكر المدرب على المجهود الذي بذله معنا خلال اليومين الماضيين”، مضيفًا: “الحمدلله على الفوز وتحقيق ثلاث نقاط مهمة لنا في مشوارنا، والقادم أفضل”.
وأوضح: “الفوز مهم جداً في بداية المباريات من أجلنا جميعاً كلاعبين، وأجهزة فنية وإدارية”، مختتمًا: “الحمدلله على تحقيق أفضل لاعب في المباراة، وهذا جاء بمساعدة كل زملائي، وكل واحد منهم اليوم كان يستحق الجائزة”.
وحقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على السد القطري، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021. وفق “أخبار 24”.
وارتفع رصيد فريق النصر إلى 4 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية، فيما تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.