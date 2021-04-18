أول تعليق من “مينيز” بعد فوز النصر الكبير على السد القطري

أعرب المدير الفني لفريق النصر، مانو مينيز، عن سعادته بفوز فريقه الكبير أمام السد القطري، بثلاثية لهدف، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت بدوري أبطال آسيا.
وقال مينيز، في تصريحات عقب المباراة: “من الصعب تجهيز أي فريق في وقت قصير، خاصة في مباراة مهمة مثل مباراة اليوم أمام السد القطري”.
وأوضح: “هدفي كان التنظيم التكتيكي، ووجود كم كبير من لاعبي الخبرة ساعدني.. الأولوية ليست للأسماء بل تكون للحاجة الفنية، اخترنا علي لاجامي لأنه قوي دفاعيا وأمامه عسيري يؤدي الأدوار الهجومية”.
وتابع المدير الفني للنصر: “فوز اليوم يحسب للاعبي النصر، أنا مسرور بما قدموه طوال الـ90 دقيقة، الحفاظ على شكل الفريق وتنظيمه أكثر ما أسعدني في هذه المباراة”. وفق “أخبار 24”.
وبهذا الفوز؛ يرتفع رصيد فريق النصر إلى 4 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة في البطولة الآسيوية، فيما تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة في المركز الرابع.