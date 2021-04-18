بثت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين، تلاوة ندية للشيخ ماهر المعيقلي من صلاة التراويح ⁧بالمسجد الحرام⁩ ليلة 6 رمضان 1442.

وتلا الشيخ المعيقلي خلال المقطع، سورة الفاتحة والآيات من (43) إلى (65) من سورة النساء.

وفق “أخبار 24”.