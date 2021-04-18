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أخبار محلية > طب وتداوي > وجبة خفيفة صحية.. التين المجفف يمد الجسم بكل هذه العناصر الغذائية
18/04/2021   1:54 م

وجبة خفيفة صحية.. التين المجفف يمد الجسم بكل هذه العناصر الغذائية

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أكد مختصون، احتواء التين المجفف على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لافتين إلى أنه يمكن أن يكون بمثابة وجبة صحية خفيفة.

وأوضح تقرير نشره موقع مجلة “فوود إن دي تي في” الهندية، أن التين المجفف، مصدر غني بالألياف، التي تعد جزءًا أساسيًّا من نظامنا الغذائي اليومي، وبالتالي يساهم في إدارة الوزن، ويعمل على تلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم، بما يحسن من صحة العظام. 

وأشار التقرير إلى أن الألياف الموجودة في التين، تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع الثاني، ولفت إلى اعتباره من أفضل مصادر البوتاسيوم، وبالتالي يحافظ على ضغط الدم.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التين المجفف يميل إلى إبطال الآثار الضارة للصوديوم، بالإضافة إلى أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم، يساعد في الحماية من أمراض القلب والكلى، ويساعد في القضاء على الجذور الحرة، والتي تؤدي إلى انسداد الشرايين على المدى الطويل. 

وجبة خفيفة صحية.. التين المجفف يمد الجسم بكل هذه العناصر الغذائية

أخبار محلية, طب وتداوي
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