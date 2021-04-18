“الصحة”: الإناث أقل إقبالاً في الحصول على اللقاح.. ونسبة الإصابات بينهن ارتفعت لـ55%

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، رصد الوزارة ارتفاعا في الإصابات بفيروس “كورونا” بشكل أعلى مما كان الوضع عليه في مطلع 2021.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات الأوضاع، ملاحظة ارتفاع نسبة الإناث في عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ55%.
ولفت إلى أنه لوحظ ارتفاع أيضا في عدد الحالات الحرجة، التي تحتاج للعناية المركزة، خاصة بين الإناث.
وبين أنه من الجوانب المهمة التي رصدتها الوزارة، أن نسبة إقبال الإناث على تلقي اللقاح هو الأقل، داعيا الأمهات والأخوات وجميع النساء إلى المبادرة للحصول على اللقاح. وفق “أخبار 24”.
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متحدث #وزارة_الصحة: لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد من تسجيل الحالات، وتعتبر أعلى مما كانت عليه في مطلع عام 2021م. #نعود_بحذر#واس_عام pic.twitter.com/P74JVNanCm
— واس العام (@SPAregions) April 18, 2021