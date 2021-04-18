“الموارد البشرية” توضح مواقف من يحصلون على أقل من 4 و3 آلاف ريال

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، اليوم الأحد، تفاصيل بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في “نطاقات” بما لا يقل عن 4 آلاف ريال.
وأكد الهزاني خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن السعوديين الذين يحصلون على أجر شهري أقل من 3 آلاف ريال، لا ينطبق عليهم القرار.
وأضاف أن السعوديين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال يتم احتسابهم بنصف عامل سعودي في المنشأة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الفئات التي يشملها القرار، هم العاملون السعوديون بدوام كامل، والطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنمط العمل المرن، وذوو الإعاقة القادرون على العمل.
فيديو | متحدث #الموارد_البشرية يوضح لـ #نشرة_النهار الفئات التي سيشملها قرار رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 4 آلاف ريال#الإخبارية pic.twitter.com/KYsx51Qx2L
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 18, 2021