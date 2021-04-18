نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية” توضح مواقف من يحصلون على أقل من 4 و3 آلاف ريال
18/04/2021   11:01 م

“الموارد البشرية” توضح مواقف من يحصلون على أقل من 4 و3 آلاف ريال

+ = -
690

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، اليوم الأحد، تفاصيل بدء سريان قرار الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في “نطاقات” بما لا يقل عن 4 آلاف ريال.

وأكد الهزاني خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن السعوديين الذين يحصلون على أجر شهري أقل من 3 آلاف ريال، لا ينطبق عليهم القرار.

وأضاف أن السعوديين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال يتم احتسابهم بنصف عامل سعودي في المنشأة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الفئات التي يشملها القرار، هم العاملون السعوديون بدوام كامل، والطلاب السعوديون المقيمون في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملون بنمط العمل المرن، وذوو الإعاقة القادرون على العمل.

“الموارد البشرية” توضح مواقف من يحصلون على أقل من 4 و3 آلاف ريال

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148457.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.