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أخبار محلية > “الشقيري” يكشف عن مدينة سعودية تسجل صفر وفيات في حوادث المرور.. والعادة السيئة التي كان يمارسها أثناء القيادة
18/04/2021   11:01 م

“الشقيري” يكشف عن مدينة سعودية تسجل صفر وفيات في حوادث المرور.. والعادة السيئة التي كان يمارسها أثناء القيادة

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تشهد المملكة نسبة عالية من الوفيات بسبب الحوادث المرورية، وتختلف هذه النسب في كل منطقة، لكن هناك مدينة نجحت في الوصول إلى تسجيل صفر وفيات بحسب ما استعرضه الإعلامي أحمد الشقيري.

وأوضح الشقيري خلال برنامج “سين” على قناة “إم بي سي”، أن مدينة ينبع الصناعية نجحت في تسجيل صفر وفيات بعد وضع خطط غيرت السلوكيات وخفضت نسبة الحوادث فيها.

وأظهر رسم بياني نسبة الحوادث التي حدثت في عام 2014، حيث وصلت نسبة الوفيات فيها إلى 36 حالة، في حين شهد عام 2015 نزول بنسبة الحوادث إلى 21 حالة وفاة، وتدريجيًا حتى وصل عدد الوفيات في عام 2019 صفرًا. وفق “أخبار 24”.

وكشف الشقيري عن عادة سيئة يمارسها أثناء القيادة وهي انشغاله في الجوال، لافتاً إلى أن المخالفات التي حصل عليها بسبب استخدامه للجوال أعطته درسا يجعله يمتنع عن هذه العادة.

“الشقيري” يكشف عن مدينة سعودية تسجل صفر وفيات في حوادث المرور.. والعادة السيئة التي كان يمارسها أثناء القيادة

أخبار محلية
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