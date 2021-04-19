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أخبار محلية > لتوثيق مواقع القصائد العربية.. وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “مسار الشعر العربي”
19/04/2021   4:57 ص

لتوثيق مواقع القصائد العربية.. وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “مسار الشعر العربي”

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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إطلاق مشروع مسار الشعر العربي، لتوثيق مواقع أشهر القصائد العربية القديمة، مبيناً أن المشروع سيتم إطلاقه قريباً وفق رؤية 2030. 

وأشار الأمير بدر إلى أن المشروع يهدف لتطوير وتوثيق المواقع الواردة في القصائد الخالدة للأعشى وامرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى وعنترة بن شداد وقيس بن الملوح وغيرهم من الشعراء. 

وتفاعل عدد من المغردين مع إعلان وزير الثقافة إطلاق المشروع الذي وصفوه بالأكثر من الرائع، مبينين أنها خطوة ممتازة للتصدي لسراق الشعر العربي، وستكون مشروعاً أدبياً وتاريخياً وسياحياً مميزاً. وفق “أخبار 24”.

لتوثيق مواقع القصائد العربية.. وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “مسار الشعر العربي”

أخبار محلية
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