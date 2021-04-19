عقب توجيهات الملك سلمان.. اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني إلى الرياض

اكتملت إجراءات نقل التوأم السیامي الیمني يوسف وياسين محمد عبدالرحمن إلى الرياض برفقة أسرتهم، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بنقلهما إلى المملكة.
وأشار مراسل قناة “الإخبارية” في اليمن، إلى أن الطفلين سيتم نقلهما إلى الرياض؛ تمهيداً لإجراء الفحوصات الطبیة اللازمة لھما والنظر في إمكانية فصلهما.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه بنقل التوأم السیامي الیمني إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبیة للحرس الوطني بالرياض؛ لإجراء اللازم لهما. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بعد توجيه #الملك_سلمان.. اكتمال إجراءات نقل التوأم السيامي اليمني “يوسف وياسين” إلى #الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة#الإخبارية pic.twitter.com/PCIthOt7f1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2021