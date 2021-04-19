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أخبار محلية > بالفيديو.. هكذا أجاب المواطنون عن سؤال “ما رأيك بتطبيق العمل عن بعد في رمضان”
19/04/2021   4:57 ص

بالفيديو.. هكذا أجاب المواطنون عن سؤال “ما رأيك بتطبيق العمل عن بعد في رمضان”

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أبدى عدد من المواطنين رأيهم في مسألة تطبيق العمل “عن بُعد” في جميع القطاعات خلال شهر رمضان، مبدين تأييدهم لهذا الأمر.  

وأشار المواطنون في استطلاع رأي لقناة “الإخبارية”، إلى تأييدهم للعمل عن بُعد لعدة أسباب، بينها استمرار انتشار فيروس “كورونا”، إلى جانب التيسير على الجميع خلال شهر رمضان.   

ولفتوا إلى أن التجربة طُبقت قبل ذلك وكانت ناجحة، موضحين أنه في الوقت الحالي تتوفر التقنيات الحديثة التي تتيح العمل عن بُعد بشكل مميز. وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. هكذا أجاب المواطنون عن سؤال “ما رأيك بتطبيق العمل عن بعد في رمضان”

أخبار محلية
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