“نتعاون ما نتهاون”.. متحدث “الصحة” يطالب بالالتزام بـ 4 أمور في رمضان

طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بالالتزام بأربعة أمور خلال شهر رمضان، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً، مطلقاً شعار “نتعاون ما نتهاون”.
وشدد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم حضور التجمعات الاجتماعية، منوهاً إلى أن أخذ مسحة قبل تلقي اللقاح لا داعي له.
وأكد المتحدث على ضرورة حث الآباء والأمهات من كبار السن على أخذ لقاح كورونا، مشيراً إلى أن موعد تلقي اللقاح أهم موعد في حياة الفرد لهذه المرحلة، ويجب المبادرة بالوصول لأخذ اللقاح. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس (الأحد) تسجيل 13 وفاة جديدة و916 إصابة وشفاء 907 حالات، لافتة إلى أنه هناك 9445 حالة نشطة حالياً بينها 1044 حالة حرجة.