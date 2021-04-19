شخص يشكو من اعتداء شقيقه وزوجته على ابنته.. و”العنف الأسري” يتفاعل معه

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، مع شكوى من أحد الأشخاص بشأن تعرض ابنته للاعتداء من قبل شقيقه وزوجة شقيقه.
ونشر والد الفتاة صوراً لنجلته خلال تنويمها بأحد المستشفيات لعلاجها من الإصابات التي لحقت بها جراء هذا الاعتداء.
وأوضح والد الفتاة، أن ابنته تعرضت لاعتداء من قبل شقيقه وزوجته، ما تسبب في إصابتها بكسر في أحد ضلوعها، مطالباً بمحاسبتهما. وفق “أخبار 24”.
وبيّن مركز بلاغات العنف الأسري في رده على والد الفتاة، أنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.