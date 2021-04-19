نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شخص يشكو من اعتداء شقيقه وزوجته على ابنته.. و”العنف الأسري” يتفاعل معه
19/04/2021   4:57 ص

شخص يشكو من اعتداء شقيقه وزوجته على ابنته.. و”العنف الأسري” يتفاعل معه

+ = -
586

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، مع شكوى من أحد الأشخاص بشأن تعرض ابنته للاعتداء من قبل شقيقه وزوجة شقيقه.  

ونشر والد الفتاة صوراً لنجلته خلال تنويمها بأحد المستشفيات لعلاجها من الإصابات التي لحقت بها جراء هذا الاعتداء.   

وأوضح والد الفتاة، أن ابنته تعرضت لاعتداء من قبل شقيقه وزوجته، ما تسبب في إصابتها بكسر في أحد ضلوعها، مطالباً بمحاسبتهما.  وفق “أخبار 24”.

وبيّن مركز بلاغات العنف الأسري في رده على والد الفتاة، أنه جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة. 

شخص يشكو من اعتداء شقيقه وزوجته على ابنته.. و”العنف الأسري” يتفاعل معه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148503.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.