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أخبار محلية > طبيب آسيوي: نظام الرعاية الصحية في المملكة يعتبر من أفضل أنظمة الرعاية الصحية حول العالم
19/04/2021   4:56 ص

طبيب آسيوي: نظام الرعاية الصحية في المملكة يعتبر من أفضل أنظمة الرعاية الصحية حول العالم

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أكد طبيب آسيوي يعمل في أنظمة الرعاية الصحية بالمملكة أن القطاع الصحي بالمملكة في توافق مع العالم الغربي أو مقاييس عالمية أخرى.

وقال الدكتور شميم أحمد بهات خلال لقاءٍ له في برنامج “تجربة فريدة” على قناة ” SBC”، إنه اختار العمل بالمملكة لأن نظام الرعاية الصحية هنا يعتبر من أفضل أنظمة الرعاية حول العالم.

وأضاف أنهم في المستشفى الذي يعمل به مستعدون للتعامل مع أي حالة متعلقة بالطوارئ الطبية، وذلك يعود للتجهيزات التي تقوم بها وزارة الصحة وتوجيهات القيادة، الأمر الذي يجعلهم يقدمون رعاية صحية جيدة للعامة. وفق “أخبار 24”.

طبيب آسيوي: نظام الرعاية الصحية في المملكة يعتبر من أفضل أنظمة الرعاية الصحية حول العالم

أخبار محلية
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