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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام تسمى بـ “السماك”.. وهذه نتائجها
19/04/2021   4:56 ص

بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام تسمى بـ “السماك”.. وهذه نتائجها

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أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الأمطار التي تهطل هذه الأيام تسمى بـ”أمطار السماك”، مبيناً أن العرب يسمون تلك الفترة بموسم الرحمة.    

وبيّن الزعاق أن من نتائج الأمطار في هذه الفترة خروج جميع نباتات الربيع الصيفي، وكذلك تغذية الآبار السطحية.  

ولفت وفقاً لـ “العربية”، إلى أن هذه الأمطار ينتج عنها تخلق “سيف الرحمة” وهي الألوان الطبيعية التي تُحيط بالغلاف الغازي بعد هطول الأمطار. 

ونوه إلى أن تلك الظاهرة تُسمى “قوس الرحمن” و”قوس الألوان” و”قوس المطر”، كما أن أشهر التسميات “قوس قزح” نسبة إلى جبل بمزدلفة، حيث تكون الألوان عليه في أول ظهورها بالسماء. 

 

بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام تسمى بـ “السماك”.. وهذه نتائجها

أخبار محلية
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