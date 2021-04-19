بالفيديو.. “الزعاق”: أمطار هذه الأيام تسمى بـ “السماك”.. وهذه نتائجها

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الأمطار التي تهطل هذه الأيام تسمى بـ”أمطار السماك”، مبيناً أن العرب يسمون تلك الفترة بموسم الرحمة.
وبيّن الزعاق أن من نتائج الأمطار في هذه الفترة خروج جميع نباتات الربيع الصيفي، وكذلك تغذية الآبار السطحية.
ولفت وفقاً لـ “العربية”، إلى أن هذه الأمطار ينتج عنها تخلق “سيف الرحمة” وهي الألوان الطبيعية التي تُحيط بالغلاف الغازي بعد هطول الأمطار.
ونوه إلى أن تلك الظاهرة تُسمى “قوس الرحمن” و”قوس الألوان” و”قوس المطر”، كما أن أشهر التسميات “قوس قزح” نسبة إلى جبل بمزدلفة، حيث تكون الألوان عليه في أول ظهورها بالسماء.
المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك (الصيف) ومن نتائجة
1-ينبت جميع نباتات الربيع الصيفي(أعشاب)
2-تغذية الأبار السطحية
ولهذا يسميه العرب بموسم الرحمة
وبعد سقوط مطر الصيف يتخلق سبف الرحمة pic.twitter.com/vgsQhF3bRG
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 18, 2021