“الصناعة” تدعو المصانع الواقعة ‏خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص النظامية من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استمرارية واستدامة عمل تلك المصانع في مواقعها الحالية، وتلافيًا للعقوبات القانونية من الجهات ذات العلاقة.
وحذرت بأنه في حال عدم تصحيح الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة، سيتم صدور قرار من الجهات ذات العلاقة إما بالإغلاق أو النقل إلى أقرب منطقة صناعية.
وبيّنت أن الأوراق المطلوبة للترخيص تشمل وجود سجل تجاري، واستيفاء التراخيص من البلدية والبيئة والدفاع المدني، مع موافقة هيئة الغذاء والدواء للمنشآت العاملة في مجال التصنيع الغذائي والدوائي.
وفق “أخبار 24”.