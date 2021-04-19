نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصناعة” تدعو المصانع الواقعة ‏خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها
19/04/2021   3:52 م

“الصناعة” تدعو المصانع الواقعة ‏خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها

+ = -
586

دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المصانع الواقعة ‏خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها والحصول ‏على التراخيص النظامية من الجهات الحكومية ذات العلاقة.‏

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان ‏استمرارية واستدامة عمل تلك المصانع في مواقعها الحالية، ‏وتلافيًا للعقوبات القانونية من الجهات ذات العلاقة.‏

وحذرت بأنه في حال عدم تصحيح الأوضاع واستخراج ‏التراخيص اللازمة، سيتم صدور قرار من الجهات ذات العلاقة ‏إما بالإغلاق أو النقل إلى أقرب منطقة صناعية.‏

وبيّنت أن الأوراق المطلوبة للترخيص تشمل وجود سجل تجاري، واستيفاء ‏التراخيص من البلدية والبيئة والدفاع المدني، مع موافقة هيئة ‏الغذاء والدواء للمنشآت العاملة في مجال التصنيع الغذائي ‏والدوائي.‏

وزارة الصناعة

وفق “أخبار 24”.

“الصناعة” تدعو المصانع الواقعة ‏خارج نطاق المدن الصناعية إلى تصحيح أوضاعها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148576.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.